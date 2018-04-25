Суд проверит законность продления ареста двум фигурантам «кокаинового дела» 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление ареста двум фигурантам дела о контрабанде аргентинского кокаина Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание назначено на 14.30.
Как сообщалось, Тверской суд Москвы продлил до 13 июля срок ареста Калмыкову и Худжамову. До 12 июля был продлен арест бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова, данное решение уже признано законным.
В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Калмыков, Худжамов и Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.