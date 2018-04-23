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Мосгорсуд признал продление ареста фигуранту «кокаинового дела» законным
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Мосгорсуд признал продление ареста фигуранту «кокаинового дела» законным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе арест до 12 июля фигуранту дела о контрабанде аргентинского кокаина, бывшему завхозу посольства РФ в Аргентине Али Абянову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда.
В ходе большой совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.
По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отмечали они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.
В настоящее время срок следствия по делу продлен до 15 июля 2018 года.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в «кокаиновом деле» нет конспирологии и сверхъестественных версий, идет планомерная работа, виновные будут наказаны.
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