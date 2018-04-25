Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта «кокаинового дела»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста фигуранту дела о контрабанде аргентинского кокаина Иштимиру Худжамову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", — говорится в решении суда.

По словам Худжамова, в отношении него назначена ДНК-экспертиза.

Как сообщалось, Тверской суд Москвы продлил до 13 июля срок ареста Худжамову и еще одному фигуранту дела Владимиру Калмыкову. До 12 июля был продлен арест бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова, данное решение уже признано законным.

В ходе крупной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Калмыков, Худжамов и Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию. По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.