Полицейские разыскивают курянина, подозреваемого в краже кошелька

По данным УМВД России по городу Курску, мужчина похитил портмоне из подсобного помещения автомойки на проспекте Вячеслава Клыкова

Как сообщают оперативники, преступление было совершено 22 января в период с 13:10 до 13:30.