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Полицейские разыскивают курянина, подозреваемого в краже кошелька
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Полицейские разыскивают курянина, подозреваемого в краже кошелька 

Курские известия 49 минут назад
Фото: Курские известия
По данным УМВД России по городу Курску, мужчина похитил портмоне из подсобного помещения автомойки на проспекте Вячеслава Клыкова
Как сообщают оперативники, преступление было совершено 22 января в период с 13:10 до 13:30.
Всех кто располагает информацией о разыскиваемом, стал свидетелем произошедшего и желает оказать помощь следствию, стражи порядка просят обратиться в дежурную часть Северо-западного отдела полиции по телефону 8 (4712) 58-33-90, в любой территориальный отдел внутренних дел или позвонить по телефону «02», с мобильного «102».
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