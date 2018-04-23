На кладбище в поселке Мервино рязанец раскапывал могилы своих родных

В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина на кладбище в поселке Мервино раскапывает могилу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московского района.

Оперативная группа, прибывшая на место, установила, что 90-летний мужчина пытался раскопать могильное захоронение своих родственников. Полицейским задержанный пояснил, что на кладбище его привели «некие голоса», которые призвали его увеличить размер могилы.

В этот же день пожилого мужчину госпитализировали в областной психоневрологический диспансер. Последствия раскопок могильного захоронения устранены.