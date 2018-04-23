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На кладбище в поселке Мервино рязанец раскапывал могилы своих родных
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На кладбище в поселке Мервино рязанец раскапывал могилы своих родных 

АиФ Рязань 48 минут назад
В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина на кладбище в поселке Мервино раскапывает могилу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московского района.
Оперативная группа, прибывшая на место, установила, что 90-летний мужчина пытался раскопать могильное захоронение своих родственников. Полицейским задержанный пояснил, что на кладбище его привели «некие голоса», которые призвали его увеличить размер могилы.
В этот же день пожилого мужчину госпитализировали в областной психоневрологический диспансер. Последствия раскопок могильного захоронения устранены.
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