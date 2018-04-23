От рук ставропольского косметолога-самоучки пострадали пять женщин

Ставрополе не менее пяти женщин пострадали от действий косметолога, делавший «уколы красоты» без специального образования. В Следственном комитете ищут других клиентов подозреваемой.

Сначала стало известно об одной пострадавшей от действий 31-летней ставропольчанки, не имевшей специальных познаний в области медицины. По данным следствия, в январе она сделала инъекцию 30-летней женщине, у которой позже началось гнойное воспаление верхнего века и губ, сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.

В отношении недобросовестного косметолога возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В рамках расследования были установлены еще четыре женщины, пострадавшие от пострадавшие от косметологических услуг подозреваемой. Кроме того, следователи полагают, что список клиентов этой женщины был гораздо шире, и просят всех, кто пользовался ее услугами, независимо от наступления негативных последствий, обратиться в следственный отдел по телефону: 8 (8652) 26−37−10.