Недостаточный учёт: прокуратура обжаловала приговор экс-директору «Гринфлайта» за обман дольщиков

— Сторона обвинения настаивала на более строгом наказании. Изучение приговора Центрального районного суда показало, что при определении размера наказания, подлежащего отбытию, суд недостаточно учёл наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия, — объяснила старший помощник прокурора региона Наталья Белозёрова, — выразившиеся в том числе в невозможности выполнения ООО «Гринфлайт» обязательств перед тысячами граждан — участников долевого строительства, а также размер причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов рублей.

Решения апелляционной инстанции Мануйлов ожидает на свободе — под подпиской о невыезде. Судья райсуда, несмотря на оглашённый срок с реальным лишением свободы, не стала сразу заключать фигуранта под стражу.

Сергея Мануйлова признали виновным в умышленном совершении невыгодных сделок, при помощи которых деньги дольщиков астрономическими суммами выводили из строительной компании. Например, «Гринфлайт» перечислил фирме-подрядчику «Альфастрой» 1,5 миллиарда рублей за полностью выполненные работы по возведению нескольких домов, которые на самом деле не были построены. Или другой факт — компания-застройщик пожертвовала более 300 миллионов рублей хоккейному клубу «Динамо» . За целый список таких махинаций Мануйлову вменили часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). О том, кто был конечным получателем всех этих денег, в уголовном деле информации нет.

Потерпевшими признаны 4320 дольщиков, которым в общей сложности причинён ущерб в 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, по версии следствия, Мануйлов вывел из компании ликвидные активы на 1,3 миллиарда, и это привело к неспособности рассчитаться с кредиторами. Больше половины потерпевших заявили иски о возмещении материального ущерба. Приговором суда они оставлены без рассмотрения.

Ещё на стадии расследования Сергей Мануйлов заключил досудебное соглашение — полностью признал вину, заявил о раскаянии и частично возместил ущерб за счёт активов «Гринфлайта» и его дочерних фирм — на 5,7 миллиарда рублей. На рассмотрении дела в особом порядке, которое проходило в очень напряжённой атмосфере — со слезами и негодованием, он прямо заявил десяткам пришедших дольщиков, что у него личных денег нет и возмещать ущерб он не будет.

Второе уголовное дело — о непосредственном хищении денег дольщиков «Гринфлайта» (статья 159 УК РФ — мошенничество) остаётся в стадии затяжного расследования, фигуранты официально не обозначены.