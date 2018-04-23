Недостаточный учёт: прокуратура обжаловала приговор экс-директору «Гринфлайта» за обман дольщиков 

Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор бывшему гендиректору строительной компании «Гринфлайт» Сергею Мануйлову, которого за исчезновение 10 миллиардов рублей дольщиков микрорайона «Академ Riverside» приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Сторона гособвинения требует ужесточить наказание.
— Сторона обвинения настаивала на более строгом наказании. Изучение приговора Центрального районного суда показало, что при определении размера наказания, подлежащего отбытию, суд недостаточно учёл наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия, — объяснила старший помощник прокурора региона Наталья Белозёрова, — выразившиеся в том числе в невозможности выполнения ООО «Гринфлайт» обязательств перед тысячами граждан — участников долевого строительства, а также размер причинённого ущерба на сумму более 10 миллиардов рублей.
Решения апелляционной инстанции Мануйлов ожидает на свободе — под подпиской о невыезде. Судья райсуда, несмотря на оглашённый срок с реальным лишением свободы, не стала сразу заключать фигуранта под стражу.
Сергея Мануйлова признали виновным в умышленном совершении невыгодных сделок, при помощи которых деньги дольщиков астрономическими суммами выводили из строительной компании. Например, «Гринфлайт» перечислил фирме-подрядчику «Альфастрой» 1,5 миллиарда рублей за полностью выполненные работы по возведению нескольких домов, которые на самом деле не были построены. Или другой факт — компания-застройщик пожертвовала более 300 миллионов рублей хоккейному клубу «Динамо». За целый список таких махинаций Мануйлову вменили часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). О том, кто был конечным получателем всех этих денег, в уголовном деле информации нет.
Потерпевшими признаны 4320 дольщиков, которым в общей сложности причинён ущерб в 8,7 миллиарда рублей. Кроме того, по версии следствия, Мануйлов вывел из компании ликвидные активы на 1,3 миллиарда, и это привело к неспособности рассчитаться с кредиторами. Больше половины потерпевших заявили иски о возмещении материального ущерба. Приговором суда они оставлены без рассмотрения.
Ещё на стадии расследования Сергей Мануйлов заключил досудебное соглашение — полностью признал вину, заявил о раскаянии и частично возместил ущерб за счёт активов «Гринфлайта» и его дочерних фирм — на 5,7 миллиарда рублей. На рассмотрении дела в особом порядке, которое проходило в очень напряжённой атмосфере — со слезами и негодованием, он прямо заявил десяткам пришедших дольщиков, что у него личных денег нет и возмещать ущерб он не будет.
Второе уголовное дело — о непосредственном хищении денег дольщиков «Гринфлайта» (статья 159 УК РФ — мошенничество) остаётся в стадии затяжного расследования, фигуранты официально не обозначены.
Дома ООО «Гринфлайт» заморозило в начале 2016 года. К лету за достройку микрорайона «Академ Riverside» взялся новый инвестор. По предложению губернатора Бориса Дубровского этим занялся владелец магнитогорской строительной компании «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий. Для исполнения обязательств застройщика перед дольщиками, которых на тот момент насчитывалось 4538 человек, разработали дорожную карту — план действий. «Гринфлайт» обязуется полностью выполнить его до конца 2018 года. Более того, недавно было объявлено, что в этом году в микрорайоне «Академ Riverside» начнётся строительство школы и детского сада.