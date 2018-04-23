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Заместитель главврача Александровской больницы задержана за мошенничество
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Заместитель главврача Александровской больницы задержана за мошенничество 

АиФ Санкт-Петербург 45 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге задержали заместителя главврача Александровской больницы, сообщает ГСУ СК РФ по городу. Сотрудницу медицинского учреждения подозревают в злоупотреблениями должностными полномочиями.
По версии следствия, на протяжении полутора лет — с декабря 2016 года по настоящее время — женщина наносила ущерб городскому бюджету, указывая в медицинский картах пациентов недостоверную информацию. Она просила своих подчиненных вписывать в медкарты пациентов данные о том, что больные якобы находятся в реанимации и нуждаются в дорогостоящих медицинских услугах. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования переводил на счет больницы деньги за несуществующие услуги.
В отношении заместителя главврача больницы возбуждено уголовное дело по ч.1 с.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В Александровской больнице ситуацию пока не комментируют.
Напомним, Александровская больница находится на проспекте Солидарности и включает в себя 24 клинических отделения.
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