Заместитель главврача Александровской больницы задержана за мошенничество

По версии следствия, на протяжении полутора лет — с декабря 2016 года по настоящее время — женщина наносила ущерб городскому бюджету, указывая в медицинский картах пациентов недостоверную информацию. Она просила своих подчиненных вписывать в медкарты пациентов данные о том, что больные якобы находятся в реанимации и нуждаются в дорогостоящих медицинских услугах. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования переводил на счет больницы деньги за несуществующие услуги.

В отношении заместителя главврача больницы возбуждено уголовное дело по ч.1 с.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Александровской больнице ситуацию пока не комментируют.

Напомним, Александровская больница находится на проспекте Солидарности и включает в себя 24 клинических отделения.