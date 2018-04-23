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Житель Пермского края спилил дерево, которое упало и убило его односельчани
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Житель Пермского края спилил дерево, которое упало и убило его односельчани 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Куединского района спилил дерево, которое упало на его односельчанина. В результате, мужчина погиб.
В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что 29 декабря 2017 года на лесной делянке, расположенной в Куединском районе, 39-летний мужчина и его 38-летний односельчанин заготавливали древесину. Старший из них спилил дерево, но не рассчитал, куда именно оно может упасть. Оно упало на второго мужчину. В результате тот скончался от травм.
39-летнего мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Дело направлено в суд.
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