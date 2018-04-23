Житель Светлого устроил в своей квартире наркопритон

На организатора — 34-летнего местного жителя — возбудили уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Мужчину задержали в начале марта вместе с подругой — 24-летней парикмахершей. По данным следствия, они организовали доставку и сбыт наркотических средств.

Теперь выяснилось, что ранее неоднократно судимый мужчина с декабря 2017 года систематически предоставлял наркозависимым гражданам свою квартиру в одном из домов по улице Молодёжной. Там они могли спокойно «употреблять» марихуану.

«Во время обыска сотрудники полиции изъяли 50 доз высушенной конопли, большое количество упаковочного материала, электронные весы, а также денежные средства, предположительно вырученные от продажи наркотиков», — сообщили в МВД.

Отметим, что за организацию и содержание наркопритона мужчине грозит до четырёх лет тюрьмы.