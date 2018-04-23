В Волгограде прокуратура пресекла незаконную приватизацию квартиры

По материалам проверки прокуратуры правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве с муниципальной квартирой в Красноармейском районе Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, 12 октября минувшего года прошла сомнительная госрегистрация права собственности на трехкомнатную квартиру, якобы приватизированную 77-летней женщиной. При этом новая хозяйка квартиры умерла в 2016 году, а ее паспорт был утрачен. Выяснилось, что он был использован для подачи документов в МФЦ и дальнейшей регистрации права собственности на недвижимость.

Районный суд по иску прокуратуры признал договор приватизации муниципальной квартиры незаключенным, а право собственности отсутствующим. Расследование данного уголовного дела взято надзорным органом на контроль.