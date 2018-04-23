В Алтайском крае завели дело на 80-летнего мужчину, убившего свою супругу во время ссоры

Шипуновский межрайонный следственный отдел СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело на 80-летнего жителя села Поспелиха, которого подозревают в совершении преступления по статье «Убийство» (ч. 14 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщается на сайте следкома по региону.

По данным следствия, утром, 20 апреля 2018 года, между мужчиной и его 76-летней супругой возникла ссора на бытовой почве. Во время ссоры женщина нанесла мужу рану ножом. Пенсионер отобрал его у супруги и нанёс ей не менее 15 ударов этим ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После случившегося мужчина сам пришёл в полицию и написал явку с повинной.

Следствие выясняет все обстоятельства и мотив убийства. Расследование уголовного дела продолжается.