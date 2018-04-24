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Жителя Армавира обвиняют в убийстве таксиста из Пермского края ножом
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Жителя Армавира обвиняют в убийстве таксиста из Пермского края ножом 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, в мае 2017 года 49-летний мужчина в городе Чернушке заказал такси и попросил довезти его в поселок Куеду. В пути между обвиняемым и 37-летним водителем произошла ссора, в ходе которой пассажир ножом несколько раз ударил таксиста. Мужчина на ходу выпрыгнул из автомобиля и позже от полученных ножевых ранений скончался на обочине дороги. Обвиняемый спрятал автомобиль и другие личные вещи потерпевшего в лесу и пешком добрался до Куеды, намереваясь скрыться. Однако в Куеде мужчину задержали полицейские.
Теперь меру наказания жителю Армавира определит суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
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