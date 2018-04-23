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Пермяка ждет суд за убийство таксиста
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Пермяка ждет суд за убийство таксиста 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Армавира, обвиняемого в убийстве таксиста. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Преступление было совершено в мае 2017 года в Чернушке. Подсудимый попросил таксиста отвести его в поселок Куеду. Во время поездки разгорелась ссора, и пассажир несколько раз ударил водителя ножом. Таксист на ходу выпрыгнул из авто. Спустя некоторое время от полученных ножевых ранений он скончался на обочине.
Обвиняемый спрятал машину и личные вещи потерпевшего в лесу, а сам пешком отправился в поселок. Полицейские задержали его в Куеде.
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