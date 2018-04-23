Пермяка ждет суд за убийство таксиста

В суд направлено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Армавира , обвиняемого в убийстве таксиста. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в мае 2017 года в Чернушке. Подсудимый попросил таксиста отвести его в поселок Куеду. Во время поездки разгорелась ссора, и пассажир несколько раз ударил водителя ножом. Таксист на ходу выпрыгнул из авто. Спустя некоторое время от полученных ножевых ранений он скончался на обочине.

Обвиняемый спрятал машину и личные вещи потерпевшего в лесу, а сам пешком отправился в поселок. Полицейские задержали его в Куеде.