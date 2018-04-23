Жительница Йошкар-Олы поблагодарила полицейских за профессионализм

30 января в отдел полиции № 3 УМВД по г. Йошкар-Оле обратилась местная жительница, сообщившая о том, что в одном из магазинов совершено разбойное нападение, из кассы похищены денежные средства в размере 20 тысяч рублей. По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

В своем письме в адрес следователя и сотрудников уголовного розыска благодарная жительница Йошкар-Олы сообщает: «Благодаря профессиональной работе сотрудников уголовного розыска и следователя Сергея Глазачева в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. В ходе следствия следователем собраны неопровержимые доказательства его виновности».