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Генпрокуратура направила в Латвию запрос о выдаче обвиняемого по делу о взятке россиянина
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Генпрокуратура направила в Латвию запрос о выдаче обвиняемого по делу о взятке россиянина 

RT на русском 1 час назад
Генпрокуратура России направила в Латвию запрос о выдаче уроженца Рязани Николая Корнели для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления.
«Запрос Генпрокуратуры о выдаче направлен в связи с установлением местонахождения Корнели Н. М. на территории Латвии», — говорится в поступившем в RT сообщении.
По данным ведомства, Корнели обвиняется в том, что, работая сотрудником оперативно-розыскного отдела Шереметьевской таможни ФТС, выступал в качестве посредника во взяточничестве. Отмечается, что он получили $420 тыс.
В отношении Корнели было заочно вынесено решение о заключении под стражу, он был объявлен розыск.
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