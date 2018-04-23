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Найдена, погибла: по подозрению в убийстве Марии Лыткиной задержан ее бывший ухажер
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Найдена, погибла: по подозрению в убийстве Марии Лыткиной задержан ее бывший ухажер 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 23 апреля, задержали бизнесмена, подозреваемого в убийстве 25-летней ростовчанки. Злоумышленник ударил девушку ножом, а потом закопал ее тело.
По версии следствия, мужчимна подъехал к салону «Баунти» на Красноармейской и заманил Марию Лыткину в машину. Это было 18 апреля. С тех пор девушку больше никто не видел. А сегодня под Ростовом нашли тело девукши.
Как рассказал 161.ru источник в правоохранительный органах региона, в жестоком преступлении подозревают ее бывшего любовника. Мария бросила бизнесмена чуть больше года назад после того, как узнала, что он женат. После расставания жена бизнесмена угрожала девушке расправо.
Каким образом злоумышленник заманил девушку в машину и что стало причиной ссоры, предстоит выяснить следователям, которые сейчас работают на месте преступления.
— По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей 32-летний житель Аксайского района, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.
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