Хотела денег: стал известен предполагаемый мотив, толкнувший бизнесмена на убийство Марии Лыткиной

Сегодня, 23 апреля, полицейские по подозрению в убийстве задержали жителя Аксайского района 32-летнего бизнесмена Игоря (имя изменено. — Прим. ред.).

По версии следствия, мужчина на «Тойоте Рав-4» 18 апреля вывез девушку за пределы Ростова, между ними произошла ссора, после чего подозреваемый ударил 25-летнюю Марию Лыткину ножом. От полученной травмы девушка скончалась. Злоумышленник, собственник крупного строительного бизнеса с многомиллионными оборотами, закопал тело жертвы и уехал.

В тот же день родные Марии забили тревогу и написали заявление в полицию. Близкие понимали, что всегда дисциплинированная девушка не могла просто так исчезнуть, никого не предупредив. Также, со слов сестры, Мария написала коллеге имя человека, который ее увез.

А на следующий день, по словам сестры погибшей, подозреваемому позвонили полицейские и попросили приехать к ним в отдел.

Мария пропала 18 апреля

— Со слов следователя, Игорь вначале сказал, что приедет в полицию чуть позже, так как ему надо забрать из детского сада детей. Но в тот день в отделе он так и не появился, — рассказала корреспонденту 161.ru Светлана Ф., родная сестра Марии Лыткиной.

По словам родных убитой, у Марии больше года назад был роман с предпринимателем. Но потом они расстались. Сестра погибшей уверяет, что девушка сама прервала роман, так как она узнала, что Игорь женат.

Со слов родственников, Мария избегала общения с экс-кавалером. Однако у следствия иная версия событий.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, Мария длительное время шантажировала Игоря и требовала с него денег. Подтвердила эту версию и близкая знакомая бизнесмена, которая была в курсе ситуации.

— Это как-то связано с любовным треугольником: Мария, Игорь и его жена. Может, девушка хотела сообщить супруге и том, что у нее был роман с Игорем. Я точно не знаю, — прокомментировала собеседница издания.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Ростовской области Галины Гагалаевой, сейчас на месте убийства работают эксперты.