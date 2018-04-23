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За отказ везти пьяный клиент зарезал 57-летнего таксиста в Башкирии
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За отказ везти пьяный клиент зарезал 57-летнего таксиста в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Подозреваемый арестован. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РБ.
По версии следствия, ночью 21 апреля пьяный 21-летний житель Нефтекамска, вызвал такси, но не стал его ждать, а попытался уехать на автомобиле, ожидающем другого клиента. Водитель отказал, объяснив, что у него другой заказ. Тогда парень сходил в квартиру за ножом и нанес несколько ударов по отказавшемуся ехать водителю такси. От полученных ран 57-летний мужчина скончался.
По ходатайству следственных органов суд вынес решение арестовать 21-летнего нефтекамца по обвинению в убийстве.
Назначен ряд экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.
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