За отказ везти пьяный клиент зарезал 57-летнего таксиста в Башкирии

Подозреваемый арестован. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РБ.

По версии следствия, ночью 21 апреля пьяный 21-летний житель Нефтекамска , вызвал такси, но не стал его ждать, а попытался уехать на автомобиле, ожидающем другого клиента. Водитель отказал, объяснив, что у него другой заказ. Тогда парень сходил в квартиру за ножом и нанес несколько ударов по отказавшемуся ехать водителю такси. От полученных ран 57-летний мужчина скончался.

По ходатайству следственных органов суд вынес решение арестовать 21-летнего нефтекамца по обвинению в убийстве.

Назначен ряд экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.