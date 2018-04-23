Похищенный бандитами петербуржец спасся с помощью записки

Пушкине сотрудники вневедомственной охраны 20 апреля задержали пятерых злоумышленников, которые похитили 40-летнего мужчину, сообщает «Росбалт»

На след преступников полицейских навела записка, которую обнаружил на улице простой прохожий.

Выяснилось, что 40-летнего петербуржца взяли в заложники бандиты, которые отобрали у мужчины мобильный телефон и паспорт.

Преступники требовали подписать его некие документы.

Заложника держали в одной из квартир дома на Оранжерейной улице.

Выбрав удачный момент, пострадавший сумел написать записку с просьбами о помощи и выбросил бумажку в окно.

Записку обнаружил житель Пушкина, который и обратился в полицию.

Два наряда групп задержания Отдела вневедомственной охраны вычислили квартиру с заложником, проникли в помещение и задержали всю банду похитителей, освободив мужчину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.