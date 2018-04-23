Житель Аксайского района задержан за убийство 25-летней ростовчанки

Девушка пропала 18 апреля. Как сообщалось ранее, ее увез с улицы Красноармейской белый автомобиль Toyota RAV-4 без номеров.

По предварительным данным, подозреваемый под обманным предлогом пригласил потерпевшую в машину, вывез в Аксайский район, где в ходе ссоры нанес ей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. Затем мужчина закопал тело и скрылся.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту преступления завели дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).