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Житель Аксайского района задержан за убийство 25-летней ростовчанки
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Житель Аксайского района задержан за убийство 25-летней ростовчанки 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
32-летний житель Аксайского района задержан за убийство 25-летней ростовчанки, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Девушка пропала 18 апреля. Как сообщалось ранее, ее увез с улицы Красноармейской белый автомобиль Toyota RAV-4 без номеров.
По предварительным данным, подозреваемый под обманным предлогом пригласил потерпевшую в машину, вывез в Аксайский район, где в ходе ссоры нанес ей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. Затем мужчина закопал тело и скрылся.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту преступления завели дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
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