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Задержан подозреваемый в убийстве 25-летней ростовчанки
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Задержан подозреваемый в убийстве 25-летней ростовчанки 

Ростовские Вести 1 час назад
Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 25-летней жительницы г. Ростова-на-Дону по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Как ранее сообщалось, в дневное время 18.04.2018 года 25-летняя жительница г. Ростова-на-Дону, находясь на улице Красноармейской г. Ростова-на-Дону, села в автомобиль Тойота РАВ-4 белого цвета без государственного регистрационного знака, после чего неизвестном направлении. В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина стала жертвой преступления — убийства. По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшей 32-летний житель Аксайского района. По предварительным данным, подозреваемый под обманным предлогом пригласил женщину сесть в свой автомобиль, а затем вывез в Аксайский район, где в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась. С целью скрыть совершенное преступление, он закопал тело погибшей и скрылся с места происшествия. В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные обстоятельств совершенного преступления.
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