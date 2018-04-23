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Житель Самары получил два года колонии за экстремистское видео в соцсети
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Житель Самары получил два года колонии за экстремистское видео в соцсети 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 23 апр — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Самары к двум годам и двум месяцам колонии-поселения за распространение в интернете экстремистских материалов, сообщает в понедельник управление СК по региону.
Как уточнили РИА Новости в управлении СК, в 2014-2015 годах житель Самары Вадим Дронжик в своих публикациях выражал неприязнь к выходцам из Средней Азии, Кавказа и Ближнего Зарубежья и размещал видео в поддержку террористической организации.
"Приговором Приволжского окружного военного суда Дронжику назначено наказание в виде двух лет двух месяцев с отбыванием в колонии-поселения", — говорится в сообщении.
Дронжик, по данным следствия, признан виновным по двум статьям: «возбуждение ненависти или вражды в интернете» и «призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма». Он полностью признал вину.
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