Житель Самары получил два года колонии за экстремистское видео в соцсети

САМАРА , 23 апр — РИА Новости . Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Самары к двум годам и двум месяцам колонии-поселения за распространение в интернете экстремистских материалов, сообщает в понедельник управление СК по региону.

Как уточнили РИА Новости в управлении СК, в 2014-2015 годах житель Самары Вадим Дронжик в своих публикациях выражал неприязнь к выходцам из Средней Азии, Кавказа и Ближнего Зарубежья и размещал видео в поддержку террористической организации.

"Приговором Приволжского окружного военного суда Дронжику назначено наказание в виде двух лет двух месяцев с отбыванием в колонии-поселения", — говорится в сообщении.

Дронжик, по данным следствия, признан виновным по двум статьям: «возбуждение ненависти или вражды в интернете» и «призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдания терроризма». Он полностью признал вину.