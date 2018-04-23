Экс-ректору КНИТУ-КХТИ продлили арест 

АиФ Казань: последние новости

Верховный суд РТ признал блогера Евгения Ширманова виновным в нарушении ПДД

Экс-главу Казанского юридического института осудили за мошенничество

В Казани бывший полицейский обвиняется в получении взятки от браконьеров