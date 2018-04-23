Экс-ректору КНИТУ-КХТИ продлили арест 

Вахитовский суд продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову, сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемый в мошенничестве будет находиться под стражей до 27 июля. Кроме того, до 24 июля продлили домашний арест Александру Кочневу и Игорю Дубовику.
Напомним, по версии следствия, между ПАО «Газпром» и КНИТУ (КХТИ) был заключён договор пожертвования, по нему на расчётный счёт КНИТУ перечислили 23,8 млн руб. Следователи полагают, что затем Дьяконов дал указание проректору Кочневу обналичить часть этих средств. Кочнев, в свою очередь, обратился к Дубовику. Сообщив ему указание Дьяконова, он попросил подыскать через своих знакомых фирму-однодневку для снятия средств.
В результате, по версии следствия, были заключены фиктивные договоры между КНИТУ и неким ООО «Юмитрейд», на счёт которого были перечислены 1 млн 282 тыс. 685 руб. Деньги обналичили различными способами и передали Дубовику. Он в свою очередь передал их Кочневу. А тот сообщает об обналичивании денег Дьяконову, который в свою очередь даёт указание передать эти деньги в Москву — лицу, данные которого в суде не назвали. И деньги якобы действительно ушли в Первопрестольную.