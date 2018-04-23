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Экс‑заместитель командира воинской части в Москве получил 3 года тюрьмы за мошенничество
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Экс‑заместитель командира воинской части в Москве получил 3 года тюрьмы за мошенничество 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Суд приговорил бывшего заместителя командира одной из воинских частей в Москве к трем годам заключения за мошенничество на 137 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного СУ СК России.
«Доказательства, собранные управлением СК РФ, суд признал достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю командира воинской части 61460 по материально-технической части Н. Стебе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Как сообщается в материале, в августе-сентябре 2011 года при заключении госконтракта на ремонт и сервисное обслуживание радиоэлектронного оборудования, стоимость используемых комплектующих была завышена более чем на 137 миллионов рублей. Всем фигурантам этого дела вынесли обвинительные приговоры.
«Стеба представлял не соответствующие действительности сведения о способности ООО «Тамбоввоенсервис», привлеченного в качестве субподрядчика, выполнить работы, а затем составлял и согласовывал у должностных лиц без проведения каких-либо проверочных мероприятий фиктивные отчетные документы об объемах выполненных работ и использованных при этом материалах», — говорится в сообщении.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, штрафа в размере 400 тысяч рублей и запрета в течении трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.
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