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В Москве оштрафован адвокат, съевший материалы дела в суде
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В Москве оштрафован адвокат, съевший материалы дела в суде 

BFM.RU 46 минут назад
Адвоката, съевшего материалы дела в столичном мировом суде, оштрафовали на 50 тысяч рублей и отправили лечиться от наркомании. Такое решение внес Кунцевский суд Москвы, сообщила РИА Новости его пресс-служба. Суд признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).
Как следует из приговора, защитник Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.
Дело адвоката было рассмотрено в особом порядке — подсудимый полностью признал вину.
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