В Москве оштрафован адвокат, съевший материалы дела в суде

Адвоката, съевшего материалы дела в столичном мировом суде, оштрафовали на 50 тысяч рублей и отправили лечиться от наркомании. Такое решение внес Кунцевский суд Москвы , сообщила РИА Новости его пресс-служба. Суд признал Максима Бушина виновным по части 1 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Как следует из приговора, защитник Максим Бушин пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Дело адвоката было рассмотрено в особом порядке — подсудимый полностью признал вину.