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Осужден защитник, съевший материалы из дела своей доверительницы
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Осужден защитник, съевший материалы из дела своей доверительницы 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Москве вынесен приговор судебному представителю, съевшему административные материалы на глазах у помощника судьи и пристава. Кунцевский суд столицы признал 40-летнего Максима Бушина виновным по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).
Бушин представлял по доверенности интересы москвички, который грозило лишение водительских прав за отказ от медосвидетельствования. 7 декабря 2017 года мужчина пришел в судебный участок № 210 района Филевский парк и попросил для ознакомления материалы дела. Когда помощник мирового судьи принесла документы, защитник тут же вырвал из папки и съел протокол направления на медосвидетельствование, а также чек алкотестера. Остатки бумаг он доедал на глазах подоспевшего судебного пристава.
В дальнейшем сотрудники ГИБДД передали в суд копии уничтоженных документов, и женщину лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафовали на 30 000 руб.
​Дело судебного представителя рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Бушину наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб.
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