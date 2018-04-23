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В Курске полицейские раскрыли кражу чугунных батарей
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В Курске полицейские раскрыли кражу чугунных батарей 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Злоумышленники похитили 27 радиаторов с недостроя на Тульском переулке
По данным пресс-службы УМВД России по Курской области, ранее на участке стоял дом, который хозяин земли захотел снести, чтобы построить новый. Батареи и стройматериалы, которые можно было использовать повторно, демонтировали и сложили неподалёку. Злоумышленники, заметив это, решили вывезти их и сдать в пункт приёма лома. Подозреваемые действовали ночью, поэтому пропажу имущества хозяим обнаружил лишь на следующее утро.
— Оперуполномоченные уголовного розыска опросили жителей всех соседних домов и изучили записи общегородской системы видеоконтроля «Безопасный город». Удалось установить, что для перевозки тяжёлого и габаритного груза преступники арендовали грузовой автомобиль. Машину отследили на всём пути до пункта приёма лома металлов, куда злоумышленники и сдали батареи, — сообщила руководитель пресс-службы областного УМВД Лилия Каменева.
Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, они признались в совершении претступления. За кражу им может быть назначено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
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