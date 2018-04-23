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Полиция проверяет информацию о стрельбе с крыши дома на западе столицы
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Полиция проверяет информацию о стрельбе с крыши дома на западе столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В МВД подтвердили отправку сотрудников на место происшествия.
"Поступили сведения о том, что на улице Кастанаевская неизвестный открыл стрельбу с крыши дома. На место для проверки выехали наряды полиции", — цитирует собеседника Агентство «Москва».
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что, по предварительным данным, пострадавших на месте не обнаружено. Проверка продолжается.
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