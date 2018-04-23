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Суд по делу главы САП перенесли на май
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Суд по делу главы САП перенесли на май 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда Киева в Facebook.
«Сообщаем, что в связи с неправильностью определения состава суда дело по обвинению Овчаренко Н. — обвиняемого по ч.4 ст.369 и Подберезный А. — обвиняемого по ч.4 ст.369 снято с рассмотрения. Подготовительное судебное заседание по указанному делу назначено на 14 мая 2018 года на 15.00», — говорится в сообщении пресс-службы.
Данное судебное дело касается уголовного производства о предложении взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.
В марте стало известно об обнаружении прослушки в кабинете у Холодницкого. Позже ГПУ подтвердила эту информацию. Как указали в Генпрокуратуре, там вместе с НАБУ вели расследование в отношении сотрудников САП, в том числе и Холодницкого.
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