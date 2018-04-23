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Сотрудники ФСБ по Челябинской области пресекли деятельность международной хакерской группы
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Сотрудники ФСБ по Челябинской области пресекли деятельность международной хакерской группы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области пресекли деятельность международной хакерской группы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли преступную деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов (PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, Вконтакте, Mail.ru, Yandex и др)", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в составе группы числится житель Челябинска. По месту его проживания уже проведены следственно-оперативные действия, изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.
"Следственным отделом УФСБ региона в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК России «Создание, использование и распространение вредноносных компьютерных программ», — сказали в управлении.
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