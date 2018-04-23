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Сотрудники СИЗО «Медведь» за ночь пресекли две попытки переброски арестантам телефонов и шприцев
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Сотрудники СИЗО «Медведь» за ночь пресекли две попытки переброски арестантам телефонов и шприцев 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники столичного СИЗО-4 в ночь на понедельник пресекли действия граждан, пытавшихся перебросить на территорию изолятора сотовые телефоны и другие запрещенные предметы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ФСИН.
«В ночное время 23 апреля от часового наблюдательной вышки поступил сигнал о том, что неизвестный гражданин пытается через основное ограждение перебросить на режимную территорию сверток с неустановленным содержимым. Прибывшая резервная группа обнаружила и изъяла данный сверток. В нем находились шесть мобильных телефонов, три SIM-карты и пять зарядных устройств. Задержать правонарушителя не удалось», — сказали в ведомстве.
Через пару часов на том же участке сотрудники СИЗО задержали двоих мужчин, у которых обнаружили три сотовых телефона с SIM-картами и 14 медицинских шприцев. Прибывшие сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.
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