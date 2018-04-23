Сотрудники СИЗО «Медведь» за ночь пресекли две попытки переброски арестантам телефонов и шприцев

Сотрудники столичного СИЗО-4 в ночь на понедельник пресекли действия граждан, пытавшихся перебросить на территорию изолятора сотовые телефоны и другие запрещенные предметы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ФСИН

«В ночное время 23 апреля от часового наблюдательной вышки поступил сигнал о том, что неизвестный гражданин пытается через основное ограждение перебросить на режимную территорию сверток с неустановленным содержимым. Прибывшая резервная группа обнаружила и изъяла данный сверток. В нем находились шесть мобильных телефонов, три SIM-карты и пять зарядных устройств. Задержать правонарушителя не удалось», — сказали в ведомстве.

Через пару часов на том же участке сотрудники СИЗО задержали двоих мужчин, у которых обнаружили три сотовых телефона с SIM-картами и 14 медицинских шприцев. Прибывшие сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.