Спиртные напитки украл великолучанин в одном из торговых залов

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Великих Луках мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

21 апреля около 11 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Дружбы, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции