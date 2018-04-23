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Спиртные напитки украл великолучанин в одном из торговых залов
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Спиртные напитки украл великолучанин в одном из торговых залов 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Великих Луках мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
21 апреля около 11 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Дружбы, сработала кнопка тревожной сигнализации.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции
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