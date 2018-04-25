В подмосковном Королеве полицейские пресекли деятельность нелегального алкогольного цеха

Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.о. Королев в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен цех по незаконному изготовлению и хранению алкогольной продукции.

Нелегальное производство располагалось на территории одного из частных домов. При осмотре помещений оперативники обнаружили линию по ручному розливу спиртосодержащих напитков. На момент проверки алкоголь с помощью кустарного оборудования в антисанитарных условиях разливали семь уроженцев одной из республик Средней Азии.

В результате мероприятия полицейскими изъято около 3,5 тысячи бутылок готовой алкогольной продукции общей стоимостью около миллиона рублей, 334 канистры медицинского спирта, более 37 тысяч единиц стеклотары, а также необходимая фурнитура для производства фальсифицированного алкоголя.

По подозрению в организации незаконного производства задержаны 42-летний житель Тверской области и 24-летний гражданин ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Вся обнаруженная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Её образцы направлены на исследование для определения опасности жизни и здоровья потребителей.