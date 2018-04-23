Полиция озвучила подробности спецоперации на Елизаветинском посту в Краснодаре

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. На прошлой неделе краснодарцы были шокированы звуками стрельбы. На Елизаветинском стационарном посту при въезде в Краснодар проходила спецоперация.

Росгвардия прокомментировала применение оружия, пояснив, что выстрели производили холостыми и в воздух.

На кадрах, снятых очевидцами, было видно, что задерживали водителя и пассажира серебристой легковушки, госномер Х864СР, 93 регион.

Спецоперацию проводили сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Задержаны трое мужчин в возрасте 28-44 лет. Их подозревают в причастности к совершению серии квартирных краж. С октября 2017 года зарегистрированы 9 заявлений от потерпевших. Общая сумму ущерба превысила 2 миллиона рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности подозреваемых, автомобиль, на котором они передвигались, предполагаемый маршрут и возможные места их появления. _говорится в официальном релизе ведомства.

Было известно, что двое из них ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности и в ходе предыдущих задержаний оказали активное сопротивление сотрудникам полиции, когда-то за ними пришлось организовывать погони, они совершили массовое ДТП и т. д. Поэтому на этот раз и привлекли СОБР Росгвардии.

В ходе обыска по местам их проживания полицейские обнаружили часть похищенного. На время следствия они взяты под стражу.