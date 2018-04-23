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Смоленские полицейские выявили факт присвоения в московском региональном логистическом центре
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Смоленские полицейские выявили факт присвоения в московском региональном логистическом центре 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские межмуниципального отдела МВД России «Гагаринский» совместно с сотрудниками корпоративной безопасности почтовой организации установили причастность местной жительницы к присвоению чужого имущества.
В ходе расследования оперативники выяснили, что подозреваемая, жительница города Гагарина 1986 года рождения, работала на территории Москвы в региональном логистическом центре оператором сортировочного цеха. Она имела открытый доступ ко всем почтовым отправлениям. Полицейские установили, что подозреваемая, являясь материально ответственным лицом, в корыстных целях вскрывала письма. Она похищала те вверенные ей почтовые отправления, в которых находила денежные средства или иные ценные вещи. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что указанные письма сотрудница бандеролями перенаправляла по месту своего жительства в город Гагарин.
Таким образом подозреваемая в течение двух смен присвоила 118 почтовых отправлений. Полицейские провели осмотр места жительства женщины. Стражи порядка предложили ей добровольно выдать имущество, добытое преступным путем. Подозреваемая выдала денежные средства различного номинала, обнаруженные ею в присвоенных почтовых отправлениях, а также конверты с письмами.
В отношении подозреваемой следственным отделом МО МВД России «Гагаринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 «Присвоение или растрата». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до шести лет.
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