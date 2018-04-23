Москвич подозревается в поджоге входной двери соседки по дому

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Столичные полицейские задержали жителя столичных Хамовников по подозрению в поджоге входной двери в квартиру своей соседки по подъезду. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"В ночь на субботу в полицию поступило сообщение о возгорании входной двери одной из квартир в доме 25, корп. 1 по Комсомольскому проспекту. Площадь пожара составила 2 кв. метра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, владелица квартиры — 38-летняя москвичка — сообщила, что дверь в ее квартиру подожгли. «По подозрению в осуществлении поджога полицейские задержали 39-летнего жителя этого же дома», — отметил источник ТАСС.