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В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
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В столице ликвидировали подпольный миграционный центр 

Вести.Ru 1 час назад
Десятки миграционных бланков, поддельные печати и патенты на работу: в Москве задержали группировку мошенников, которые организовали собственный подпольный миграционный центр. Клиентов уверяли, что все официально, и бумаги якобы оформляют через государственный органы.
Пока спецназ выламывал двери, миграционные комбинаторы вовсю уничтожали улики. Не успели. Прижав задержанного лицом к ковру, полицейские начинают допрос.
— Чем занимаешься?
— Ничем!
Пока одни подозреваемые уже давали показания, их бывшие коллеги еще крепко спали по другим адресам. Этот молодой человек так крепко спал, что проснулся уже после того, как в квартиру ворвался спецназ.
— Изготавливаете здесь свидетельства о регистрации?
— Угу.
— Конкретно: да, нет?
— Нет. Вообще знаю, что делают.
— Изготавливаете?
-Ну, да.
В коробке на антресолях нашли десятки поддельных бланков с временной регистрацией, печати и штампы Московской миграционной службы. Под видом сотрудников специализированного центра эти молодые люди продавали гостям из Средней Азии путевки в трудовую столичную жизнь. Для конспирации и поиска клиентов даже создали свой сайт.
"По нескольким адресам полицейскими задержаны 7 подозреваемых. Ими оказались выходцы из ближнего зарубежья и жители московского региона в возрасте от 23 до 44 лет", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Их всех подозревают в мошенничестве, так как своих клиентов они уверяли, что все бумаги оформляются через госорганы. Услугами этой конторы пользовались даже компании, которые нанимали на работу мигрантов. Бизнес сверхприбыльный. В одной квартире и типография, где штампуют поддельные бланки, и офис, где принимают заказы, и курьерская служба.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Троих суд уже арестовал. Остальным меру пресечения изберут в ближайшее время.
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