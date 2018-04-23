В столице ликвидировали подпольный миграционный центр

Десятки миграционных бланков, поддельные печати и патенты на работу: в Москве задержали группировку мошенников, которые организовали собственный подпольный миграционный центр. Клиентов уверяли, что все официально, и бумаги якобы оформляют через государственный органы.

Пока спецназ выламывал двери, миграционные комбинаторы вовсю уничтожали улики. Не успели. Прижав задержанного лицом к ковру, полицейские начинают допрос.

— Чем занимаешься?

— Ничем!

Пока одни подозреваемые уже давали показания, их бывшие коллеги еще крепко спали по другим адресам. Этот молодой человек так крепко спал, что проснулся уже после того, как в квартиру ворвался спецназ.

— Изготавливаете здесь свидетельства о регистрации?

— Угу.

— Конкретно: да, нет?

— Нет. Вообще знаю, что делают.

— Изготавливаете?

-Ну, да.

В коробке на антресолях нашли десятки поддельных бланков с временной регистрацией, печати и штампы Московской миграционной службы. Под видом сотрудников специализированного центра эти молодые люди продавали гостям из Средней Азии путевки в трудовую столичную жизнь. Для конспирации и поиска клиентов даже создали свой сайт.

"По нескольким адресам полицейскими задержаны 7 подозреваемых. Ими оказались выходцы из ближнего зарубежья и жители московского региона в возрасте от 23 до 44 лет", — сообщила Ирина Волк , официальный представитель МВД России

Их всех подозревают в мошенничестве, так как своих клиентов они уверяли, что все бумаги оформляются через госорганы. Услугами этой конторы пользовались даже компании, которые нанимали на работу мигрантов. Бизнес сверхприбыльный. В одной квартире и типография, где штампуют поддельные бланки, и офис, где принимают заказы, и курьерская служба.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Троих суд уже арестовал. Остальным меру пресечения изберут в ближайшее время.