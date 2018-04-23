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В Рязанской области возбудили дело по факту отстрела белого аиста
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В Рязанской области возбудили дело по факту отстрела белого аиста 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
В Захаровском районе Рязанской области сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в отстреле занесенного в Красную книгу России особи белого аиста. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
По информации ведомства, в незаконной охоте был уличен ранее судимый 27-летний житель Захаровского района. Утром 12 апреля его задержали в окрестностях села Фурсово за отстрел особи белого аиста. Нарушитель, находился в состоянии опьянения и пытался скрыть следы преступления, спрятав тело застреленной птицы, однако правоохранители изобличили браконьера на месте инцидента.
В отношении браконьера полицией возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ, санкциями которой предусмотрено крупный штраф или арест до 6 месяцев. Расследование дела продолжается.
Фото: pixabay.com
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