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Более пяти килограммов наркотических средств изъяли сотрудники полиции в Пушкинском районе Подмосковья
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Более пяти килограммов наркотических средств изъяли сотрудники полиции в Пушкинском районе Подмосковья 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками полиции МУ МВД России «Пушкинское» в пос. Лесной на Ярославском шоссе был остановлен 36-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра мужчины в находившемся при нём рюкзаке обнаружены и изъяты свертки из полимерного материала с порошкообразным веществом.
По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является психотропным веществом общим весом более пяти килограммов.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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