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Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске члена международной хакерской группы
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Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске члена международной хакерской группы 

АиФ 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Член международной хакерской группы задержан в Челябинске, сообщает корреспонент «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ругионального управления ФСБ России.
На квартире подозреваемого проведены следственно-оперативные действия. У челябинца изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.
«Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли преступную деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей и почтовых сервисов (PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, Вконтакте, Mail.ru, Yandex и других)», — уточнили в ведомстве.
В отношении жителя Челябинска возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредноносных компьютерных программ». Ему грозит до трёх лет лишения свободы с крупным штрафом.
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