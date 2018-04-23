Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске члена международной хакерской группы

Член международной хакерской группы задержан в Челябинске , сообщает корреспонент «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ругионального управления ФСБ России

На квартире подозреваемого проведены следственно-оперативные действия. У челябинца изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.

«Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли преступную деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей и почтовых сервисов ( PayPal QIWI , Twitter, Instagram, Вконтакте, Mail.ru Yandex и других)», — уточнили в ведомстве.

В отношении жителя Челябинска возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредноносных компьютерных программ». Ему грозит до трёх лет лишения свободы с крупным штрафом.