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За попытку дать взятку инспекторам ДПС двое тюменцев пойдут под суд
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За попытку дать взятку инспекторам ДПС двое тюменцев пойдут под суд 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено два уголовных дела в отношении граждан, подозреваемых в покушении на мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.291.2 УК РФ).
По данным следствия, в вечернее время 20 апреля 2018 года, 41-летний подозреваемый, находясь на 76 километре автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 300 рублей, желая избежать ответственности за совершение им административных правонарушений — управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнями безопасности и управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при который эксплуатация транспортных средств запрещена.
Аналогичная ситуация произошла 20 апреля 2018 года в областном центре, где 21-летний молодой человек, во избежание наложения административного штрафа в размере до 15 000 рублей за управление транспортным средством без соответствующих документов, попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 1000 рублей.
«В настоящее время, по уголовным делам проводится комплекс следственный действий направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.
Для сведения! Максимальная санкция ч. 1 ст. 291.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до одного года.
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