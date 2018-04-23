За попытку дать взятку инспекторам ДПС двое тюменцев пойдут под суд

Ялуторовск — Ишим — По данным следствия, в вечернее время 20 апреля 2018 года, 41-летний подозреваемый, находясь на 76 километре автодороги Тюмень Омск попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 300 рублей, желая избежать ответственности за совершение им административных правонарушений — управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнями безопасности и управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при который эксплуатация транспортных средств запрещена.

Аналогичная ситуация произошла 20 апреля 2018 года в областном центре, где 21-летний молодой человек, во избежание наложения административного штрафа в размере до 15 000 рублей за управление транспортным средством без соответствующих документов, попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 1000 рублей.

«В настоящее время, по уголовным делам проводится комплекс следственный действий направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Для сведения! Максимальная санкция ч. 1 ст. 291.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до одного года.