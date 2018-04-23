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Житель Тамбовской области стрелял по беседке с балкона своей квартиры
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Житель Тамбовской области стрелял по беседке с балкона своей квартиры 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Тамбовский СК проводит доследственную проверку в отношении мужчины, стрелявшего из ружья с балкона своей квартиры, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Инцидент случился днём 18 апреля. 39-летний житель Котовска выпивал с приятелями в беседке. Один из них в пылу ссоры ударил мужчину. Разозлившись, он зашёл домой, достал охотничье ружье и, желая припугнуть знакомых, выстрелил с балкона своей квартиры в сторону беседки. Двое из мужчин, находившихся в беседке, получили незначительные ранения.
Сейчас следователи допрашивают очевидцев произошедшего. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
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