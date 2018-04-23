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В Волгограде продавца контрафактной одежды задержали за взятку полицейскому
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В Волгограде продавца контрафактной одежды задержали за взятку полицейскому 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители задержали 25-летнего азербайджанца-продавца контрафактной одежды и обуви за взятку в 30 000 рублей оперативнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Волгограду.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в главке, полицейские выявили факт незаконной торговли молодым человеком спортивной обуви и одежды под товарными знаками Adidas, Nike, Reebok в одном из магазинов, расположенных на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе. За взятку он пытался договориться с полицейским о том, чтобы тот вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него. «Момент передачи взятки, проходившей под контролем оперативников, он был задержан», — сообщили в региональном ГУ МВД.
Как отметили в СУ СКР по Волгоградской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. «Сейчас он заключен под стражу, ему грозит до восьми лет лишения свободы», — ответили в ведомстве.
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