В Волгограде продавца контрафактной одежды задержали за взятку полицейскому

Правоохранители задержали 25-летнего азербайджанца-продавца контрафактной одежды и обуви за взятку в 30 000 рублей оперативнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Волгограду

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в главке, полицейские выявили факт незаконной торговли молодым человеком спортивной обуви и одежды под товарными знаками Adidas, Nike, Reebok в одном из магазинов, расположенных на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе. За взятку он пытался договориться с полицейским о том, чтобы тот вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него. «Момент передачи взятки, проходившей под контролем оперативников, он был задержан», — сообщили в региональном ГУ МВД.