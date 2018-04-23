Тюменцу грозит срок за заведомо ложный донос о невыплате зарплаты

По версии следствия, подозреваемый, движимый корыстными мотивами, обратился в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области с заявлением о якобы совершенном в отношении него преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) руководством одной из тюменских организаций.

«По указанному факту следственными органами следственного управления было организовано проведение соответствующей доследственной проверки, в рамках которой установлено, что сообщенные подозреваемым сведения не соответствуют действительности, в связи с чем, в отношении последнего и было возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает штраф в размере до 120 000 рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.