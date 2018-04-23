Прокуратура оспорила досрочное освобождение криминального авторитета Смовжа

Прокуратура Свердловской области подала апелляционное представление на решение о досрочном освобождении криминального авторитета из Ревды Николая Смовжа. Рассмотрение дела состоится 15 мая в областном суде. Об этом «Уралинформбюро» сообщила официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова.

23 мая 2016 года Свердловский облсуд признал Смовжа виновным в организации двух заказных убийств, покушении на убийство, убийстве, незаконном хранении оружия и взрыве. Его отправили в колонию строгого режима на 19 лет. Подельнику бизнесмена Павлу Козлову дали 14 лет за убийство по найму.

Все преступления сообщники совершили в 1990-х и 2000-х годах в Ревде. По данным следствия, Смовж, имеющий авторитет в криминальных кругах, организовал и лично участвовал в убийстве 4 человек. Так, в феврале 1994 года в одном из кафе по его указу расстреляли двух мужчин. Кроме того, с его подачи был взорван пункт приема металлолома ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» — погиб сторож предприятия.

Смовж пытался обжаловать решение облсуда, однако Верховный суд РФ оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

В марте 2018 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга принял решение о досрочном освобождении ревдинского бизнесмена в связи с тяжелой болезнью.

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