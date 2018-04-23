ФСБ раскрыла группу хакеров в Челябинске

"Управлением ФСБ России по области пресечена деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов", — говорится в сообщении.

Один из участников группы — житель Челябинской области. По месту его проживания проведены следственно-оперативные действия, была изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления, уточняется в сообщении.

Следственным отделом УФСБ в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, добавляет пресс-служба.