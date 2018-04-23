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ФСБ раскрыла группу хакеров в Челябинске
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ФСБ раскрыла группу хакеров в Челябинске 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность международной хакерской группы, которая разрабатывала программы для незаконного копирования компьютерных данных, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ведомства.
"Управлением ФСБ России по области пресечена деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на разработке вредоносного программного обеспечения для несанкционированного копирования компьютерной информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей, почтовых сервисов", — говорится в сообщении.
Один из участников группы — житель Челябинской области. По месту его проживания проведены следственно-оперативные действия, была изъята электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления, уточняется в сообщении.
Следственным отделом УФСБ в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, добавляет пресс-служба.
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