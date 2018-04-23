В Саратове девушка украла из штанов мужчины мобильник

Саратове полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку, которую заподозрили в краже гаджета. Как рассказали «Новостям Саратова» в региональном ГУ МВД , 20 апреля в участок заявил 30-летний покровчанин. Безработный гражданин сообщил, что вечером 18 апреля кто-то выкрал из кармана его штанов мобильный телефон. В тот момент он находился у дома № 6 по улице Крымской.

По горячим следам правоохранители вычислили и задержали 17-летнюю подозреваемую. Девушка числится безработной, и не нигде не учится. Сейчас юная «щипачка» находится под подпиской о невыезде.