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В Саратове девушка украла из штанов мужчины мобильник
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В Саратове девушка украла из штанов мужчины мобильник 

Новости Саратова 48 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове полицейские задержали несовершеннолетнюю девушку, которую заподозрили в краже гаджета. Как рассказали «Новостям Саратова» в региональном ГУ МВД, 20 апреля в участок заявил 30-летний покровчанин. Безработный гражданин сообщил, что вечером 18 апреля кто-то выкрал из кармана его штанов мобильный телефон. В тот момент он находился у дома № 6 по улице Крымской.
По горячим следам правоохранители вычислили и задержали 17-летнюю подозреваемую. Девушка числится безработной, и не нигде не учится. Сейчас юная «щипачка» находится под подпиской о невыезде.
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