В Петербурге нашли заложника по оставленной им записке

Петербурге освободили похищенного мужчину, который успел оставить записку о помощи. Благодаря случайному прохожему, нашедшему послание, удалось найти заложника.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны войск Нацгвардии по региону, петербуржца похитили пятеро злоумышленников после того, как он отказался подписать некие документы. У него отобрали паспорт, деньги и телефон и заперли в квартире, однако заложник сумел написать записку с просьбой о помощи и выбросить ее в окно.

Случайный прохожий подобрал записку на улице и решил обратиться в полицию. Правоохранители проверили информацию и в составе двух нарядов групп задержания проникли в дом, где держали заложника. Мужчина был освобожден, а его пятерых похитителей увезли в отделение. Теперь полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.