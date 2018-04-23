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В Петербурге нашли заложника по оставленной им записке
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В Петербурге нашли заложника по оставленной им записке 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Петербурге освободили похищенного мужчину, который успел оставить записку о помощи. Благодаря случайному прохожему, нашедшему послание, удалось найти заложника.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны войск Нацгвардии по региону, петербуржца похитили пятеро злоумышленников после того, как он отказался подписать некие документы. У него отобрали паспорт, деньги и телефон и заперли в квартире, однако заложник сумел написать записку с просьбой о помощи и выбросить ее в окно.
Случайный прохожий подобрал записку на улице и решил обратиться в полицию. Правоохранители проверили информацию и в составе двух нарядов групп задержания проникли в дом, где держали заложника. Мужчина был освобожден, а его пятерых похитителей увезли в отделение. Теперь полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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