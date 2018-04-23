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Житель Кубани похитил на эвакуаторе иномарку за 1 млн рублей
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Житель Кубани похитил на эвакуаторе иномарку за 1 млн рублей 

Ростовские Вести 1 час назад
34-летний местный житель при помощи эвакуатора похитил дорогостоящую иномарку. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. С сообщением о пропаже дорогостоящей иномарки в дежурную часть отдела полиции поселка Калинино УМВД России по городу Краснодару обратился местный житель. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина оставил свой автомобиль на территории одной из местных ремонтно-малярных баз, где самостоятельно реставрировал его и подготавливал к дальнейшей продаже. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления, и установили регистрационные номера эвакуатора, при помощи которого была совершена кража транспортного средства. Правоохранители связались с владельцем спецтехники и выяснили, что услугами эвакуатора воспользовался житель станицы Елизаветинской. 34-летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции. Подозреваемый пояснил, что несколько раз приезжал на ремонтную базу к своему знакомому и заметил, что территория не охраняется. В ночное время суток, заказав услуги эвакуатора, он перевез чужую иномарку в свой гараж, а еще через несколько дней отогнал её на станцию техобслуживания и отремонтировал двигатель с целью дальнейшего использования. Полицейские изъяли похищенное транспортное средство и вернули законному владельцу. В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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